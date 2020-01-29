Sitemkar işçi haklı bulundu rimlerini alamayan çalışan, işverene hitaben sosyal medya hesabından paylaştığı, sitem içerikli yazı sebebiyle işten kovuldu. Patrona, 'İğne ucu kadar hakkım geçtiyse helal etmiyorum' ifadelerini kullandığı için kıdem ve ihbar tazminatını bile alamayan mağdur işçiye güzel haber Yargıtay'dan geldi.

Bursa'da primlerini alamayan çalışan işçi, sosyal medya hesabından işverene hitaben "Toplu iğnenin ucu kadar hakkım geçtiyse bile asla ve asla helal etmiyorum" diye yazınca, tazminatsız kovuldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin sitemkar ifadelerinin kovulma sebebi yapılamayacağına hükmetti. Yorumun hakaret ve sataşma niteliğinde olmadığına dikkat çekilen kararda, "Davacının paylaştığı yorumunda primlerin ödenmemesine yönelik olarak hislerini, düşüncelerini ve eleştirilerini açıkladığı ortadadır. Feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir" denildi. TÜM MANŞETLER