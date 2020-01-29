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Emekliye 1.225 TL | 2020'de emekliye bayram ikramiyesi mı yapılacak mı?

Milyonlarca emekliye bu yıl da 2 bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. Emekliler ikramiyede yeni tutar istiyor. 2 farklı formül var. mı olursa bin lira yerine bin 118, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek.




Tüm emeklilere bu yıl da 2 bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. Ancak emekliler, yeni tutar bekliyor.

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