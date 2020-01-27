Devlet asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 2020 yılı zam görüşmelerinde 75 TL jest yaptığını açıklamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak. Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

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