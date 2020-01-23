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Dijital dönüşüm şart

tarafından tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk'un , 'lerin global arenada söz sahibi olabilmeleri için fabrikalarını ve sistemlerini dijitalleştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Dijital dönüşüm şart
Türk mühendisler tarafından tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk'un Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, 'lerin global arenada söz sahibi olabilmeleri için fabrikalarını ve sistemlerini dijitalleştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Dijital dönüşümün önümüzdeki dönemde hemen hemen tüm sektörlerde gerçekleşeceğini ancak özellikle üretim hatlarında yaratacağı katma değerin etkisiyle bazı sektörlerde daha da öncelikli olacağını belirten Özden, "Özellikle üretim kapasiteleri, müşteri istekleri ve dünya pazarındaki rekabet güçleri göz önünde bulundurulduğunda tüketici elektroniği, otomotiv, makine imalat, sağlık ve lojistik gibi sektörlerde dijitalleşmenin dönüştürücü etkisinin oldukça yüksek olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Dijital dönüşüme yatırım yapmamanın işletmelere güç kaybı yaşattığını söyleyen Özden, "Bu kayıp önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha hızlı şekilde etkilerini sanayicilere hissettirecek" diye konuştu.

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