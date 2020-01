Ek ödemeler tazminatı artırır

Kıdem tazminatı hesabı asgari ücretliler için farklı uygulanmıyor. Her çalışan için 1 yıllık çalışması karşılığında 30 günlük brüt ücret tazminat olarak ödeniyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, brüt ücret. Eğer yıl içinde düzenli olarak size ödenen başka paralar da varsa, onlar da brüt ücrete ekleniyor. Örneğin; her bayram ikramiye alıyorsanız ya da her ay size kasa tazminatı, yemek parası gibi düzenli olarak ödemeler yapılıyorsa, bunları ekleyebiliyorsunuz. Eğer bu tür ödemeler yoksa asgari ücretli birisi için kıdem tazminatına esas ücret 2020 için 2.943 lira oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Türkiye 'de çalışanların en büyük eksiklikleri işyerleriyle yazılı sözleşme yapmamaları. Ya da yapıyorlarsa da bunun bir örneğini alıp okumamaları.İş bulmanın sevinciyle önümüze konulan her belgeyi imzalıyoruz. Tabii sonradan bazı sorunlar çıkıyor. Şirket ile ilk işe girişte yaptığınız sözleşme çok önemli. Orada hangi pozisyon için anlaşmışsanız o pozisyonda ya da benzer pozisyonlarda çalışırsınız.Sözleşmeye aykırı davranılırsa hem işveren hem de işçi için haklı fesih ile ayrılma ve tazminat talep etme hakkı doğar. Sözleşmenizi inceleyin ve aykırı davranılıp davranılmadığına bakın.