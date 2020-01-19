Gelir İdaresi Başkanlığınca, stratejik açıdan büyük önem taşıyan tarım ve gıda sektörü mercek altına alındı. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir çalıştay da düzenlendi. Vergiye gönüllü uyumun artırılması için yapılacak çalışmaların da ele alındığı çalıştayda, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemeleri gözden geçirildi.
- Ekonomi
- 19.01.2020
- Gazete
Gıdaya kayıt dışı takibi
Gelir İdaresi Başkanlığınca, stratejik açıdan büyük önem taşıyan tarım ve gıda sektörü mercek altına alındı. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir çalıştay da düzenlendi.
- Bir banka daha faizi düşürdü! İşte güncel faiz oranları
- Sosyal tesislere yeni ücret
- Coğrafi ürün sayısı artırılsın
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.