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Citroen pazar payını büyütüyor

Citroen , 2019'da daralan toplam rağmen satışlarını bir önceki sene ile aynı seviyede tutarak pazar payını yüzde 2.5'e yükseltti ve markalar sıralamasında 2 basamak yükseldi. Mart 2019'da Groupe Türkiye bünyesine geçen Citroen, grubun sinerjisi ile birlikte büyüme trendine girdi ve Mart-Aralık 2019 döneminde yüzde 18 daralan Türkiye toplam pazarında satışlarını yüzde 11 artırdı.

Citroen pazar payını büyütüyor
Citroen Türkiye, 2019'da daralan toplam rağmen satışlarını bir önceki sene ile aynı seviyede tutarak pazar payını yüzde 2.5'e yükseltti ve markalar sıralamasında 2 basamak yükseldi. Mart 2019'da Groupe PSA Türkiye bünyesine geçen Citroen, grubun sinerjisi ile birlikte büyüme trendine girdi ve Mart-Aralık 2019 döneminde yüzde 18 daralan toplam pazarında satışlarını yüzde 11 artırdı.

AZİZE ÇAVUŞ

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