Citroen pazar payını büyütüyor

Citroen Türkiye, 2019'da daralan toplam otomotiv pazarına rağmen satışlarını bir önceki sene ile aynı seviyede tutarak pazar payını yüzde 2.5'e yükseltti ve markalar sıralamasında 2 basamak yükseldi. Mart 2019'da Groupe PSA Türkiye bünyesine geçen Citroen, grubun sinerjisi ile birlikte büyüme trendine girdi ve Mart-Aralık 2019 döneminde yüzde 18 daralan Türkiye toplam pazarında satışlarını yüzde 11 artırdı.
AZİZE ÇAVUŞ
AZİZE ÇAVUŞ
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