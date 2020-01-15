Konya Şeker, üreticiye kazandırdığı 45 üretim tesisinde 32 çeşit tarımsal ve hayvansal ürün alımı yaptı. Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödeme yaptı.
- Ekonomi
- 15.01.2020
- Gazete
Çiftçiye 2.5 milyar TL
Konya Şeker, üreticiye kazandırdığı 45 üretim tesisinde 32 çeşit tarımsal ve hayvansal ürün alımı yaptı. Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödeme yaptı.
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