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Çiftçiye 2.5 milyar TL

Konya Şeker, üreticiye kazandırdığı 45 üretim tesisinde 32 çeşit tarımsal ve hayvansal ürün alımı yaptı. Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödeme yaptı.

Çiftçiye 2.5 milyar TL
Konya Şeker, üreticiye kazandırdığı 45 üretim tesisinde 32 çeşit tarımsal ve hayvansal ürün alımı yaptı. Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödeme yaptı.

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