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1.5 milyon kişiye iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını söyledi.

1.5 milyon kişiye iş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını söyledi. "Son istihdam rakamlarıyla İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu" diyen Selçuk, "Geçen yıl işe yerleştirilmesine aracılık edilenlerin 1 milyon 1 bin 707'si erkek, 488 bin 569'u kadınlardan oluştu.

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