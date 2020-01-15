1.5 milyon kişiye iş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını söyledi. "Son istihdam rakamlarıyla İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu" diyen Selçuk, "Geçen yıl işe yerleştirilmesine aracılık edilenlerin 1 milyon 1 bin 707'si erkek, 488 bin 569'u kadınlardan oluştu. TÜM MANŞETLER