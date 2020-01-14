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Kamu-Sen: Yoksulluk sınırı 3.408 lira

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, 2019'un Aralık ayında 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin 897 lira 69 kuruş, tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3 bin 408 lira 93 kuruş oldu.

Kamu-Sen: Yoksulluk sınırı 3.408 lira
Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, 2019'un Aralık ayında 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin 897 lira 69 kuruş, tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3 bin 408 lira 93 kuruş oldu. Araştırmada, 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 2 bin 560 lira 66 kuruş, sağlıklı beslenebilmesi için gerekli tutarı ise günlük 51 lira oldu.

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