İsviçreli şampiyon tenisçi Roger Federer'in kişisel servetinin 900 milyon dolara ulaştığı açıklandı. Rolex, Nike gibi ünlü markalarla sponsorluk anlaşması da olan Federer'in bu yıl elde edeceği kazançla 1 milyar doların üzerinde servete ulaşacağı ve 2020 yılının milyarderleri listesine gireceği belirtildi. Böylece Federer, danya milyarderler listesine giren ilk tenisçi ve 4'üncü sporcu olacak. Listede sporcu olarak Michael Jordan, Tiger Woods ve Floyd Mayweather yer alıyor.