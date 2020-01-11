Her şey dahilin yıldızı Türkıye

2020 için en iyi tatil rotaları araştırıldı. İngiliz tatil sitesi TravelSupermarket'in hazırladığı, 10 ülkenin yer aldığı listeye; Türkiye de girdi. Listenin başında İspanya'dan Costa Brava yer aldı. İkinci sırada Hırvatistan'dan Dalmatia, üçüncü sırada İspanya'dan Costa Dorada'nın bulunduğu listede, Türkiye'deki her şey dahil tesislerden övgüyle bahsedildi. Yemekleri, hizmetleri, tesis özellikleri ile tatilcilerden tam not alan otellerin, rakipsiz bir değer sunduğu belirtildi.
- Ekonomi
- 11.01.2020
- Gazete
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