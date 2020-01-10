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Yabancıya satışta yeni hedef

Genel Müdürü , sektörde bu yıl satışların tamamlanmış sıfır ve konuta yöneleceğini, yabancıya satışta ise 'in daha çok konuşulacağını belirtti.

Yabancıya satışta yeni hedef Çin
Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörde bu yıl satışların tamamlanmış sıfır ve konuta yöneleceğini, yabancıya satışta ise 'in daha çok konuşulacağını belirtti. Gayrimenkul sektörünün 2016 yılı itibarıyla kabuk değiştirmeye başladığını vurgulayan Maya, "Bu yenilenme sürecini 2019'da iliklerimize kadar hissettik. 2019 ve sonrası yıllar için konutta şimdiye kadar çok basit bir gerçek olan 'Sat- Yap' sürecinden 'Yap-Sat' sürecine geçildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Özellikle son 1-2 yıldır yaşanan gelişmelerin nihai tüketiciyi biraz daha temkinli davranmaya yönelttiğini söyleyen Maya, bunun tamamlanmış konut satışlarına yönelimi artıracağını kaydetti. Dolayısıyla bitmiş konutu satmanın, inşaatı süreni satmaya göre daha kolay olacağını anlatan Maya, "Hasılat paylaşım sözleşmeleriyle iş yapma kültürünün 2020 için çok geçerli olmayacağı bir yıl olacak gibi görünüyor" dedi.

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