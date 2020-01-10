Fazla mesaiyi işçi ispatlayacak

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Fazla mesainin ispatı konusunda işyeri kayıtları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışma yazılı belgeyle ispatlanmadığında şahitler dinlenir."
- Ekonomi
- 10.01.2020
- Gazete
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