Fazla mesaiyi işçi ispatlayacak İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti.

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Fazla mesainin ispatı konusunda işyeri kayıtları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışma yazılı belgeyle ispatlanmadığında şahitler dinlenir." TÜM MANŞETLER