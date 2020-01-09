Kibar Holding’den sosyal hamle

Kibar Holding, sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ortaya koyan Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Bünyesinde 22 şirket ve 7 bin 500'ü aşkın çalışan bulunan Kibar Holding'in CEO'su Haluk Kayabaşı, "İnsan odaklı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 09.01.2020
- Gazete
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