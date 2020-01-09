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Kibar Holding’den sosyal hamle

Kibar Holding, sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ortaya koyan Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Bünyesinde 22 şirket ve 7 bin 500'ü aşkın çalışan bulunan Kibar Holding'in CEO'su Haluk Kayabaşı, "İnsan odaklı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kibar Holding’den sosyal hamle
Kibar Holding, sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını ortaya koyan Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Bünyesinde 22 şirket ve 7 bin 500'ü aşkın çalışan bulunan Kibar Holding'in CEO'su Haluk Kayabaşı, "İnsan odaklı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

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