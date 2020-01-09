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7 bin TL maaşla hazır meslek

(KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor.

7 bin TL maaşla hazır meslek
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Kahramanmaraş'ın İstanbul'dan sonra en büyük altın üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.

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