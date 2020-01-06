Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 78 değer kazanırken, işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. En fazla kazandıran spor şirketi ise yüzde 109.1 ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi, yüzde 63.7 ile Galatasaray, yüzde 56.3 ile Trabzonspor, yüzde 51.2 ile Beşiktaş izledi. Aralık'ta ise yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 8 ile Galatasaray, en fazla kaybettiren yüzde 15.8 ile Beşiktaş oldu. Piyasa değerinde ilk sırayı, 2019'u 1 milyar 432 milyon 240 bin 600 lira ile kapatan Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe'yi, 1 milyar 96 milyon lira piyasa değeri ile Galatasaray takip etti.
- Ekonomi
- 06.01.2020
- Gazete
Borsa İstanbul'da şampiyon Fenerbahçe
Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 78 değer kazanırken, işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. En fazla kazandıran spor şirketi ise yüzde 109.1 ile Fenerbahçe oldu.
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