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İş sorunlarına 1 ayda çözüm

İş yeri ile çalışanlar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda ya gitme şartı bulunuyor. Peki arabulucular hangi davalara bakıyor, nasıl seçiliyor, dava ne kadar sürüyor? Detaylar haberimizde...

İş sorunlarına 1 ayda çözüm
İş yeri ile çalışanlar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda arabulucuya gitme şartı bulunuyor. Arabulucu sistemi sorunlara 1 ay içinde uzlaşma yolunu açıyor...

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