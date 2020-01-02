İş yeri ile çalışanlar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda arabulucuya gitme şartı bulunuyor. Arabulucu sistemi sorunlara 1 ay içinde uzlaşma yolunu açıyor...
- Ekonomi
- 02.01.2020
- Gazete
İş sorunlarına 1 ayda çözüm
İş yeri ile çalışanlar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda arabulucuya gitme şartı bulunuyor. Peki arabulucular hangi davalara bakıyor, nasıl seçiliyor, dava ne kadar sürüyor? Detaylar haberimizde...
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