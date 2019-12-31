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ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) BaşkanıKOBİ'lere sağlayacakları kaynağın 2020'de artacağını belirterek,bir kaynağı KOBİ'lerin projelerine aktaracağız" dedi. Kasım ayı itibarıyla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlıbulunduğunu belirten Uzkurt, bu yıl yeni destek programlarını uygulamaya koyduklarına, bazı programları revize ettiklerine dikkati çekerek, "Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin gelişmelerine katkı sağladık" dedi. Uzkurt, KOBİ'lere destekleri şöyle anlattı:aracılığıyla yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek için 2019'da'na başladık. Son dönemde'nca hayata geçirilen'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'leredestek veriyoruz.üretiminin KOBİ'ler aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak için'nı hayata geçirdik. Bu programla Ar-Ge süreci tamamlanmış teknolojik ürünlerin üretimine dekadar destek sağlıyoruz.