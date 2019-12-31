Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ'lere sağlayacakları kaynağın 2020'de artacağını belirterek, "2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ'lerin projelerine aktaracağız" dedi. Kasım ayı itibarıyla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı 1.5 milyona yakın işletme bulunduğunu belirten Uzkurt, bu yıl yeni destek programlarını uygulamaya koyduklarına, bazı programları revize ettiklerine dikkati çekerek, "Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin gelişmelerine katkı sağladık" dedi. Uzkurt, KOBİ'lere destekleri şöyle anlattı:
İŞTE PROGRAMLAR
✔ KOBİ'ler aracılığıyla yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek için 2019'da Stratejik Ürün Destek Programı'na başladık. Son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek veriyoruz.
✔ Teknoloji üretiminin KOBİ'ler aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak için KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'nı hayata geçirdik. Bu programla Ar-Ge süreci tamamlanmış teknolojik ürünlerin üretimine de 5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.
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