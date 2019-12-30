65 yaş yani 2022 aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım aylığı maaş zamları arama motorlarında oldukça merak ediliyor. Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ