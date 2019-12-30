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  • 30.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 09:16

Devletten karşılıksız maaş verilecek! İşte şartlar 701 TL'yi geçmemeli

65 yaş yani ile engelli maaşı ve evde bakım aylığı maaş zamları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde araştırma yaptık. Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Hükümet hazırladığı yeni ekonomi eylem planında işsizlere geliri olmayan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunacak. İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Peki ?

Devletten karşılıksız maaş verilecek! İşte şartlar

65 yaş yani 2022 aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım aylığı maaş zamları arama motorlarında oldukça merak ediliyor. Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır.

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