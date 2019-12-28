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  • 28.12.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 12:24

ve Bağkur'lu olmayana büyük fırsat! 600 liradan fazla maaş verilecek!

Devletten ve Bağkur'lu olmayana büyük müjde geldi! Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Devletten ayda 601 lira alabilirsiniz. Şartlar ve detayları haberimizde verdik. Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük fırsat!

Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Hükümet hazırladığı yeni ekonomi eylem planında işsizlere geliri olmayan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunacak. İşsizlere yönelik yeni ekonomik destekler verilecek. SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük bir müjde geldi. Sigortası olamayanlara aylık 601 lira verilecek. Bu bağlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. Tüm bu soruların cevaplarını takvim.com.tr'de derledik.

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