Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Hükümet hazırladığı yeni ekonomi eylem planında işsizlere geliri olmayan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunacak. İşsizlere yönelik yeni ekonomik destekler verilecek. SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük bir müjde geldi. Sigortası olamayanlara aylık 601 lira verilecek. Bu bağlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. Tüm bu soruların cevaplarını takvim.com.tr'de derledik.

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