Ev alana 30 bin TL Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak. Buna göre; hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82, üst sınır 4 bin 758 liraya çıkacak. Hesaba açılışta bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 liraya yükselecek. Devlet katkısı tavanı ise 24 bin 746 liradan 30 bin 333 liraya çıkacak. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.