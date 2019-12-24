Vergide itiraz süresine dikkat! Değeri 5 milyon lira ve üstü konutlar için getirilen vergiye yönelik tebligatlar yapılmaya başlandı. Belirlenen değere tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurularak itiraz edilebilecek.

Değeri 5 milyon lira ve üstü konutlar için getirilen vergiye yönelik tebligatlar yapılmaya başlandı. Belirlenen değere tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurularak itiraz edilebilecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer ilan edilecek. İlgilisine tekrar tebliğ edilecek. 15 günlük süre içinde itiraz yapılmadığı takdirde konutun değeri kesinleşecek. Verginin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değer kabul edilecek. Yapılan itiraz kabul edilmediği, durumlarda da 30 gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilecek.