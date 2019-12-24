Resmi Gazete'nin bugün sayısında "lisanslı depoculuk sistemi" ile ilgili bir karar yayımlandı.Yayımlanan karardaki kira desteği ise dikkatlerden kaçmadı. Tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanmalarını ve piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan kararın detayları merak ediliyor. Peki kira desteği şartları nedir?

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