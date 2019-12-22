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Ünlüler iyilik festivalinde

Otizmli bireylerin yararına geleneksel olarak düzenlenen ' Alışveriş Festivali', bu yıl da yoğun ilgi gördü. Tohum Otizm Vakfı Başkanı ile birlikte , , , , , , , , , , , , , ve Zeynep Madra gibi isimler yer aldı.

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