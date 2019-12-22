Ünlüler iyilik festivalinde

Otizmli bireylerin yararına geleneksel olarak düzenlenen 'Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali', bu yıl da yoğun ilgi gördü. Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin ile birlikte Arzu Sabancı, Aslı Soyak, Aylin Tahincioğlu, Ayşe Polat, Bettina Hakko, Caroline Koç, Demet Sabancı, Ebru Kohen, Reyhan Demirören, Sedef Orman, Şirin Yalçın, Tuvana Büyükçınar, Ümit Boyner, Zeynep Çarmıklı ve Zeynep Madra gibi isimler yer aldı.
- Ekonomi
- 22.12.2019
- Gazete
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