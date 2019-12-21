Öztiryakiler’e Japon ortak Endüstriyel mutfak ekipmanlarında 51 grup şirketi ve 13 binden fazla çalışanı olan Japon Hoshizaki Corporation ile Öztiryakiler güçlerini birleştirdi. Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler'e yüzde 28.6 oranında ortak oldu.

Endüstriyel mutfak ekipmanlarında 51 grup şirketi ve 13 binden fazla çalışanı olan Japon Hoshizaki Corporation ile Öztiryakiler güçlerini birleştirdi. Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler'e yüzde 28.6 oranında ortak oldu. İmza törenine Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ve Hoshizaki Corporation Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Katsuhiro Kurimoto katıldı. Tahsin Öztiryaki, "Ortaklık büyümeyi hızlandıracak, istihdamı ve ihracatı artıracak" dedi.



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