Altın gençler ödüllendirildi Türkiye İş Bankası, 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında, 2019 yılı YKS'de üstün başarı gösteren 120 öğrenciyi ödüllendirdi. Banka, 48 yılda 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye ödül vermiş oldu.

Türkiye İş Bankası, 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında, 2019 yılı YKS'de üstün başarı gösteren 120 öğrenciyi ödüllendirdi. Banka, 48 yılda 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye ödül vermiş oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, başarının ancak disiplinli, sabırlı ve özverili çalışarak sürdürülebileceğine işaret ederek, "Eskiden, üniversitede öğrenilen bilgiler, iş hayatında uzun süre yeterli olabiliyordu. Ancak tüm alanlardaki hızlı dijital dönüşüme kendinizi uyarlamak durumundasınız" dedi.





Azize ÇAVUŞ