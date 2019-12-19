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  • 19.12.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:49

için yapıldı: 2020 yılı oranı...

2020 yılı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ile ilgili yapıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından BBP Genel Merkezi'nde flaş asgari ücret açıklaması yaptı. BBP lideri yaptığı açıklamada 2020 asgari ücret en az 2 bin 475 TL olması yönündeki açıklamalarını yineledi. Son günlerde asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret mı ne olacak araştırmaları işçilerin gündeminde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı

Asgari ücret zammı için son dakika resmi açıklama yapıldı

Asgari ücret 2020 yılı zam oranı oldukça merak ediliyor. Bu anlamda asgari ücret zammı için son dakika resmi açıklama yapıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından BBP Genel Merkezi'nde asgari ücret zammı hakkında resmi açıklama yapıldı. BBP lideri yaptığı açıklamada 2020 asgari ücret en az 2 bin 475 TL olması yönündeki açıklamalarını yineledi. Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor. Milyonlarca asgari ücret ile çalışan da belirlenecek 2020 asgari ücret zammı sonrasında 2020 yılı asgari ücret maaşına kavuşmuş olacak. Asgari ücret zammı için olası oranları takvim.com.tr olarak verdik

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HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücret zammı için son dakika resmi açıklama yapıldı: Asgari ücret 2020 yılı zam oranı...
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