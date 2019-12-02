Bankalardan Ekim rekoru

Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 148 milyon lira ile tarihin en yüksek Ekim ayı kârını elde etti. Sektörün 10 aylık kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 düşerek 41.3 milyar liraya geriledi. Bankaların faiz dışı gelirleri, 87.9 milyar liraya ulaştı. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın Ekim sonuna göre yüzde 41.8 artarak 13.2 milyar liraya çıktı. Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 10 ayda 40.9 milyar liraya ulaştı.
- Ekonomi
- 02.12.2019
- Gazete
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