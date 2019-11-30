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17.689 sağlıkçı atanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınmasına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının hemen başlatılacağını söyledi.

17.689 sağlıkçı atanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınmasına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının hemen başlatılacağını söyledi. Koca, "Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız" ifadelerini kullandı. Koca, şunları kaydetti: "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti alınacak."

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