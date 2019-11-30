10 ayda 41 milyon turist Türkiye, ilk 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen sıralamasında yüzde 16.94 artışın yaşandığı Rusya birinci oldu.

Türkiye, ilk 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen sıralamasında yüzde 16.94 artışın yaşandığı Rusya birinci oldu. Türkiye'yi Ekim'de ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.28 artarak 4 milyon 291 bin 574'e ulaştı. TÜM MANŞETLER