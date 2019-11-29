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Esnafa büyük destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Bilgi Sistemi'nin güncellendiğini belirtti. Pekcar, "Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını ESBİS üzerinden yapılabilecek. Her bir esnafın coğrafi konumunu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız. Vatandaş ESBİS'ten esnaf bilgilerine anında ulaşıp, hemen irtibata geçebilecek" dedi.

Esnafa büyük destek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Bilgi Sistemi'nin güncellendiğini belirtti. Pekcar, "Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını ESBİS üzerinden yapılabilecek. Her bir esnafın coğrafi konumunu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız. Vatandaş ESBİS'ten esnaf bilgilerine anında ulaşıp, hemen irtibata geçebilecek" dedi.

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