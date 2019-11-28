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Kullanılmayan izin yanar mı?

Çalışanlar lerini ağırlıklı olarak kullandı, bazılarının kullanmadığı günler kaldı. İşçilere, işe giriş tarihlerinden itibaren geçen süreye göre yıllık izin hakkı tanınır. İş Kanunu'nda çalışılan süreye göre ne kadar izin verileceği belirtilmiştir. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Ayrıca yıllık izine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. Peki yıllık izin kaç gündür, yıllık izin kullanılmazsa ne olur? Kimler yıllık izin kullanabilir? Detaylar haberimizde...

Kullanılmayan izin yanmaz
Çalışanlar lerini ağırlıklı olarak kullandı, bazılarının kullanmadığı günler kaldı.

Kimler izin kullanabilir?
Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor.

Part-time çalışanların izin süreleri nasıl hesaplanır?
çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.

İzin istenilen zamanda kullanılabilir mi?
Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, çalışma düzeni bakımından burada takdir hakkı işverendedir.

Kullanılmayan izin yanar mı?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

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