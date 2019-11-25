Türk lokumu ilgisi

İstanbul Havalimanı'nda bulunan geleneksel Türk ürünlerine yabancı yolcular büyük ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.
GIDAYA 5.1 MİLYAR DOLAR
9 ayda ülkemize gelen turistler, en fazla kişisel harcamayı 5.1 milyar dolarla yeme-içmeye ayırdı.
GIDAYA 5.1 MİLYAR DOLAR
9 ayda ülkemize gelen turistler, en fazla kişisel harcamayı 5.1 milyar dolarla yeme-içmeye ayırdı.
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