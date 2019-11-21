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Seda Kalyoncu 3 birincilik aldı

En prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards for Women in Business'ta, Seda Kalyoncu 3 altın ödül birden kazandı. Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde 'Yılın Kadını' ve 'En Yenilikçi Kadın' ödülünü aldı. Seda Kalyoncu ayrıca 'Yılın Kadın Yöneticisi' seçildi.

Seda Kalyoncu 3 birincilik aldı
En prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards for Women in Business'ta, Seda Kalyoncu 3 altın ödül birden kazandı. Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde 'Yılın Kadını' ve 'En Yenilikçi Kadın' ödülünü aldı. Seda Kalyoncu ayrıca 'Yılın Kadın Yöneticisi' seçildi.

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