Seda Kalyoncu 3 birincilik aldı

En prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards for Women in Business'ta, Seda Kalyoncu 3 altın ödül birden kazandı. Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde 'Yılın Kadını' ve 'En Yenilikçi Kadın' ödülünü aldı. Seda Kalyoncu ayrıca 'Yılın Kadın Yöneticisi' seçildi.
- Ekonomi
- 21.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.