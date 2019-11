Seda Kalyoncu 3 birincilik aldı En prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards for Women in Business'ta, Seda Kalyoncu 3 altın ödül birden kazandı. Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde 'Yılın Kadını' ve 'En Yenilikçi Kadın' ödülünü aldı. Seda Kalyoncu ayrıca 'Yılın Kadın Yöneticisi' seçildi.

En prestijli iş ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards for Women in Business'ta, Seda Kalyoncu 3 altın ödül birden kazandı. Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde 'Yılın Kadını' ve 'En Yenilikçi Kadın' ödülünü aldı. Seda Kalyoncu ayrıca 'Yılın Kadın Yöneticisi' seçildi. TÜM MANŞETLER