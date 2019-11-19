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Konut satışları % 525 arttı

indirimleri konut sektörünü hareketlendirdi. Vatandaşın konut talebi şaha kalktı. verilerine göre, faiz indirim hamlesinin başladığı dönemden sonra geçen 3 ayda kredili satışlar 142 bin 370'i buldu.

Satışlar % 525 arttı
Faiz indirimleri konut sektörünü hareketlendirdi. Vatandaşın konut talebi şaha kalktı. verilerine göre, indirim hamlesinin başladığı dönemden sonra geçen 3 ayda kredili satışlar 142 bin 370'i buldu. Buna göre her gün bin 547 konut satıldı. Ekim'de konut satışlarında en çarpıcı gelişme, ipotekli satış olarak tanımlanan kredili satışlarda gerçekleşti. 142 bin 810 konut satılan Ekim'de, banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 artarak 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda 8 bin 408 konut ve yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı. Konut alan vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak oldu. İkinci el konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.2 artarak 92 bin 629 olarak gerçekleşti.


8 BİNDEN 50 BİNE ÇIKTI



SEDA TABAK

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