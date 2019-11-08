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yapmayana ağır ceza kesilir

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sigorta yapmayana ağır ceza kesilir
Doktora gittiğimde sigortalı olmadığımı öğrendim. Ne yapabilirim?
Öncelikli olarak sız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunabilirsiniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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