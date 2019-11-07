Oğlu için üretti sipariş yağıyor

Afyonkarahisar'da 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Glütensiz pişmaniyeyi piyasaya sürdüğünü kaydeden Kılıçarslan, "Ürün büyük ilgi gördü. Bunu başarmak gerçekten zor oldu" diye konuştu.
- Ekonomi
- 07.11.2019
- Gazete
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