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Oğlu için üretti sipariş yağıyor

'da 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen ustası , 2 yıl süren çalışmalarının ardından glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Glütensiz pişmaniyeyi piyasaya sürdüğünü kaydeden Kılıçarslan, "Ürün gördü. Bunu başarmak gerçekten zor oldu" diye konuştu.

Oğlu için üretti sipariş yağıyor
Afyonkarahisar'da 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren çalışmalarının ardından glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Glütensiz pişmaniyeyi piyasaya sürdüğünü kaydeden Kılıçarslan, "Ürün gördü. Bunu başarmak gerçekten zor oldu" diye konuştu.

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