Meclis ‘Maket ev’i inceleyecek

Meclis 'maket ev' satışlarını ve bu satışlar sırasında yapılan dolandırıcılık olaylarını inceleyecek. Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, şikayetleri incelemek üzere komisyon kuracaklarını bildirdi.
Meclis 'maket ev' satışlarını ve bu satışlar sırasında yapılan dolandırıcılık olaylarını inceleyecek. Dilekçe Komisyonu Başkanı BelmaSatır, şikayetleri incelemek üzere komisyonkuracaklarını bildirdi.
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