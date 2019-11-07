Meclis ‘Maket ev’i inceleyecek Meclis 'maket ev' satışlarını ve bu satışlar sırasında yapılan dolandırıcılık olaylarını inceleyecek. Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, şikayetleri incelemek üzere komisyon kuracaklarını bildirdi.

Meclis 'maket ev' satışlarını ve bu satışlar sırasında yapılan dolandırıcılık olaylarını inceleyecek. Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, şikayetleri incelemek üzere komisyon kuracaklarını bildirdi. TÜM MANŞETLER