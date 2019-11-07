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‘Fatih sondaja başlayacak’

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yavuz sondaj gemisi sondajına başladı. Fatih gemisi de ilk sondajı bitirdi, yenisine başlayacak" dedi.

‘Fatih sondaja başlayacak’
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yavuz sondaj gemisi sondajına başladı. Fatih gemisi de ilk sondajı bitirdi, yenisine başlayacak" dedi.

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