‘Fatih sondaja başlayacak’

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Yavuz sondaj gemisi sondajına başladı. Fatih gemisi de ilk sondajı bitirdi, yenisine başlayacak' dedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Yavuz sondaj gemisi sondajına başladı. Fatih gemisi de ilk sondajı bitirdi, yenisine başlayacak' dedi.
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