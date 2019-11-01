80 kişiye iş verdi, engel tanımadı

Muş'ta bedensel engelli 39 yaşındaki Sinan Demirel, 2 yıl önce kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiyi istihdam ediyor. Yüzde 60 engeli olan Demirel, önce kardeşleriyle tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı. Kendisini geliştirip İstanbul'da atölye açan Demirel, yeni teşvik programları ve bölgeye yapılan yatırım çağrıları üzerine Muş'a dönerek tekstil atölyesi kurdu.
İşyerinde 80 kişiyi istihdam eden Sinan Demirel, "Bizim için hiçbir şey engel değil, sadece azimli olmamız, yılmamamız, mücadele etmemiz lazım. Engelli olmanın zorlukları var ancak bunu kendimize hedefler belirleyerek aşabiliriz" şeklinde konuştu.
İşyerinde 80 kişiyi istihdam eden Sinan Demirel, "Bizim için hiçbir şey engel değil, sadece azimli olmamız, yılmamamız, mücadele etmemiz lazım. Engelli olmanın zorlukları var ancak bunu kendimize hedefler belirleyerek aşabiliriz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.