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80 kişiye iş verdi, engel tanımadı

'ta bedensel engelli 39 yaşındaki , 2 yıl önce kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiyi ediyor. Yüzde 60 engeli olan Demirel, önce kardeşleriyle tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı. Kendisini geliştirip 'da atölye açan Demirel, yeni teşvik programları ve bölgeye yapılan yatırım çağrıları üzerine Muş'a dönerek tekstil atölyesi kurdu.

80 kişiye iş verdi, engel tanımadı
Muş'ta bedensel engelli 39 yaşındaki Sinan Demirel, 2 yıl önce kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiyi ediyor. Yüzde 60 engeli olan Demirel, önce kardeşleriyle tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı. Kendisini geliştirip 'da atölye açan Demirel, yeni teşvik programları ve bölgeye yapılan yatırım çağrıları üzerine 'a dönerek tekstil atölyesi kurdu.

İşyerinde 80 kişiyi istihdam eden Sinan Demirel, "Bizim için hiçbir şey engel değil, sadece azimli olmamız, yılmamamız, mücadele etmemiz lazım. Engelli olmanın zorlukları var ancak bunu kendimize hedefler belirleyerek aşabiliriz" şeklinde konuştu.

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