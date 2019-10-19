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Turkcell 25 yaşında

Turkcell, 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında 'da özel bir resepsiyon düzenledi. Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü 'ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve , Ankara Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 500'e yakın davetli katıldı.

Türkcell 25 yaşında

Turkcell, 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında 'da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Üyeleri ile birlikte 500'e yakın davetli katıldı.

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