Bankalardan art arta faiz indirimi müjdesi! 14 Ekim Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, TEB faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun kredi veren bankalar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katılmıştı. Vatandaşın yüzünü güldürecek peş peşe gelen faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 14 Ekim Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, TEB faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

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