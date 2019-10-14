Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.10.2019 08:24
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 08:26

Bankalardan art arta faiz indirimi müjdesi! 14 Ekim Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, TEB faiz oranları

Banka faizlerinde faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra önce kamu bankalarında sonra özel bankalarda süren faiz indirimi ile vatandaşların yüzü gülmeye başladı. Peş peşe gelen faiz kararları sonrası kredi ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, güncel ne kadar? İşte 14 Ekim Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, TEB faiz oranları...

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun kredi veren bankalar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katılmıştı. Vatandaşın yüzünü güldürecek peş peşe gelen faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 14 Ekim Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, TEB faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankalar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBankalardan art arta faiz indirimi müjdesi! 14 Ekim Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, TEB faiz oranları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri