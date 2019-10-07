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  • 07.10.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 09:24

? 2019 KYK kredi borcu silinecek mi? KYK borcu konusunda kanun teklifi Meclis'te!

KYK borç affı bekleniyor. Yükseköğrenim eğitimi döneminde KYK'dan kredi kullanan vatandaşlardan borcu olanlar af konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Gözler, TBMM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, ? 2019 KYK kredi borcu silinecek mi?

KYK borçlarına af gelecek mi?

KYK borcu silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere eğitim hayatı boyunca maddi yönden desteklenmesi için geri ödemeli öğrenim kredisi verilmektedir. KYK kredi borçları ödenmediği takdirde ilerleyen zamanlarda borç katlanarak vatandaşın karşısına çıkıyor. KYK kredi borcu olan vatandaşlar borçlara af bekliyor. KYK borcuna af konusunda kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, KYK borçlarına af gelecek mi? 2019 KYK kredi borcu silinecek mi? İşte ayrıntılar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'ya borcu olan yüzbinlerc vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak, nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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