KYK borcu silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere eğitim hayatı boyunca maddi yönden desteklenmesi için geri ödemeli öğrenim kredisi verilmektedir. KYK kredi borçları ödenmediği takdirde ilerleyen zamanlarda borç katlanarak vatandaşın karşısına çıkıyor. KYK kredi borcu olan vatandaşlar borçlara af bekliyor. KYK borcuna af konusunda kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, KYK borçlarına af gelecek mi? 2019 KYK kredi borcu silinecek mi? İşte ayrıntılar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'ya borcu olan yüzbinlerc vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak, nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.