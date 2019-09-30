Bu yıl 18'incisi düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Kupası, İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşatırken; bu kapsamda düzenlenen yarış izleme partisi, cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanınmış birçok ismi bir araya getirdi. Aralarında Cem Hakko, Ayşe Kucuroğlu, Maide Kurttepeli, Sinem Yıldırım, Emel Ayaydın, Zeynep Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Kardelen Acar ve Petek Ertüre gibi isimlerin olduğu konuklar, yarışın heyecanına tanık oldu. Ünlü isimler, partide en çok ilgiyi ise yarışların bu yılki teması olan 'Temiz Deniz' konseptine uygun olarak denizden çıkarılan atıklardan oluşan sergiye gösterdi. Davetliler, kazanan ekibe verilecek 7 kilogram ağırlığındaki gümüş kupayla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cem Hakko - Orkun Gülaç - Bora Turan
AYDIN HAMZA
Cem Hakko - Orkun Gülaç - Bora Turan
AYDIN HAMZA
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