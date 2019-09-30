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'nda yelken şov! Ünlüler akın etti

Bu yıl 18'incisi düzenlenen , 'nda yelken şöleni yaşatırken; bu kapsamda düzenlenen yarış izleme partisi, cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanınmış birçok ismi bir araya getirdi.

Yelken şov
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Kupası, İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşatırken; bu kapsamda düzenlenen yarış izleme partisi, cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanınmış birçok ismi bir araya getirdi. Aralarında , , Maide Kurttepeli, Sinem Yıldırım, Emel Ay, Zeynep Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Kardelen Acar ve gibi isimlerin olduğu konuklar, yarışın heyecanına tanık oldu. Ünlü isimler, partide en çok ilgiyi ise yarışların bu yılki teması olan 'Temiz Deniz' konseptine uygun olarak denizden çıkarılan atıklardan oluşan sergiye gösterdi. Davetliler, kazanan ekibe verilecek 7 kilogram ağırlığındaki gümüş kupayla da hatıra fotoğrafı çektirdi.



Cem Hakko - Orkun Gülaç - Bora Turan

AYDIN HAMZA

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