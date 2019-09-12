Sigaraya zam gelecek mi? Geçtiğimiz gün bir sigara markasına 1 TL zam yapılmış bu gelişmelerin ardından diğer sigara markalarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlanmıştı. Sigaralara yapıla 3 TL'lik zammın ardından sosyal medyada 5 TL'lik zam yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak British American Tobacco Türkiye resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı. Peki, diğer sigaralara zam gelecek mi? İşte JTİ, BAT, Philip Morris 2019 sigara fiyat listesi...

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Japon Tobacco International grubuna ait bir sigaraya zam yapıldığı bildirildi. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Monte Carlo Night Blue sigarası 14 TL'den satılıyor.

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Şu an sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Monte Carlo Night Blue sigarasından başka diğer sigaralara zam yapılmadı.