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Gıdadaki raf ömrünü uzattı

Yıldız Teknopark'ta çalışmalarını sürdüren Türk girişimci Hazel Topçu, Tayland tatilinde aç kalınca gıdaların raf ömrünü 30 yıla çıkaran bir teknoloji çözümü geliştirdi.

Gıdadaki raf ömrünü uzattı
Yıldız Teknopark'ta çalışmalarını sürdüren Türk girişimci Hazel Topçu, Tayland tatilinde aç kalınca gıdaların raf ömrünü 30 yıla çıkaran bir teknoloji çözümü geliştirdi. Gıdanın besin değerini bozmadan uzun süre korumayı başaran girişimci ve ekip arkadaşları, dünya kurutulmuş gıda pazarında pay alma mücadelesi verecek. Haus Gıda Kurucusu Topçu, ürünlerinin şimdilik sadece Türkiye'de satıldığını belirterek, "Taze meyve/sebze ya da et/süt ürünü hiç fark etmez, biz bu gıdanın içerisindeki suyu alıyoruz ve ona 30 yıl raf ömrü sağlıyoruz" dedi. Topçu, ürünlerinin çeşidini artırarak, ihracat yapmak istediklerini kaydetti.

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