2019-2020 eğitim-öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kaldı. Okul alışverişleriyle piyasa hareketlenirken, fiyat artışları da dikkat çekiyor. İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, ürünlere geçen seneye göre minimum yüzde 15 oranında zam olduğunu söyledi. Tekçe, "Birinci sınıfa başlayan bir öğrencimiz için minimum 200 lira harcamak lazım. Her bir üst sınıf için 50 lira farkı gözden çıkarmak gerekiyor. Ana sınıfının masrafı ise 400-500 lirayı buluyor" açıklamasında bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de yeni eğitim-öğretim yılı için yapılacak harcamalarla piyasaya 25-30 milyar lira girmesinin beklendiğini belirterek, "İlköğretim öğrencisinin kıyafet masrafı en az 500 lira tutarken, kalite ve semte göre 2 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.
- Ekonomi
- 27.08.2019
- Gazete
Okul zili zamla çalacak
Yeni eğitim dönemi gün sayıyor. Kırtasiyeye yüzde 15 zam geldi. Veliler kırtasiye için en az 200, kıyafete de 500-2 bin lira verecek...
- Yüksek emekli maaşının 8 formülü
- İstifa edip tazminat almak isteyenler bu detaya dikkat!
- Altın fiyatları ne kadar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.