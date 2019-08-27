Bugünkü
Takvim

ni sevdi

İngiltere Gemlik zeytinini sevdi
1996'da kurulan Yöre Grup, yöresel kahvaltılık ürünleri ile 7 ilde 90 mağazaya ulaştı. Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Mağazalar Zinciri, Sosero Gurme Ürünler ve Yöre Zeytin gibi markalarla grup, dünyanın 35 ülkesine de zeytin ve peynir ihraç ediyor. Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, "Ticaretin zor olduğu pazarında da varız. Sofralık klasik zeytinlerin dışında zeytin salataları da üretiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere Gemlik zeytinini sevdi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri