İngiltere Gemlik zeytinini sevdi

1996'da kurulan Yöre Grup, yöresel kahvaltılık ürünleri ile 7 ilde 90 mağazaya ulaştı. Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Mağazalar Zinciri, Sosero Gurme Ürünler ve Yöre Zeytin gibi markalarla grup, dünyanın 35 ülkesine de zeytin ve peynir ihraç ediyor. Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, "Ticaretin zor olduğu İngiltere pazarında da varız. Sofralık klasik zeytinlerin dışında zeytin salataları da üretiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 27.08.2019
- Gazete
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