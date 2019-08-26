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Ucuz te süre uzuyor

Ucuz internette süre uzuyor
Geliri düşük ailelere belirli kotada ücretsiz hizmeti sunan hükümet, ucuz internette süreyi uzatıyor. Bugüne kadar yaklaşık 860 bin aileye 29.9 lira bedelle sunulan internet hizmetinin süresinin 30 Eylül'e uzatılması öngörülüyor. tarafından düzenlenen 'İnternet Bizden Kampanyaları'na dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Kampanyadan Nisan 2019 itibariyle 854 bin hane yararlandı. 2 milyon haneye ulaşılması hedefleniyor. Süre uzatımı için Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı'ndan onay bekleniyor" dedi.

Hazal ATEŞ

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